Transizione energetica vuol dire bollette più alte E la Spagna già si ribella a Bruxelles

(Di giovedì 5 agosto 2021) Bella laecologica, ma occhio a non farcela odiare. Così si può riassumere (brutalmente) il monito lanciato dalla spagnola Teresa Ribera, vicepremier e ministro per laecologica, inzione di. Questo avvertimento, che in Italia è stato declinato in vista dell’impatto sulle industrie più esposte, per Ribera va applicato al pubblico ben più vasto di tutti coloro che pagano (e pagheranno) la bolletta dell’elettricità. Nel mirino della zarina iberica del clima c’è proprio il pacchetto Fit for 55, il piano presentato dalla Commissione per tagliare le emissioni del 55% entro il 2030. ...