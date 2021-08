Transizione ecologica con metano e nucleare? Ci vuole una buona dose di arroganza (Di giovedì 5 agosto 2021) di Mario Agostinelli e Paolo Cacciari D’ora in poi chiameremo il nostro ministro alla finzione ecologica Atomino. Forse qualcuno si ricorderà il Pioniere, l’inserto del giovedì per i piccoli dell’Unità nei primi anni ’60. Uno dei personaggi principali dei fumetti era Atomino, l’atomo di pace che veniva dal freddo per dare prosperità e felicità a tutto il mondo. La riorganizzazione del ministero alla Transizione ecologica preparata dall’agenzia privata di consulenza Ernst & Young – 21 pagine ponderose tradotte dall’inglese e consultabili al sito del ministero – prevede tra le competenze del Dipartimento Energia gli “impieghi pacifici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) di Mario Agostinelli e Paolo Cacciari D’ora in poi chiameremo il nostro ministro alla finzioneAtomino. Forse qualcuno si ricorderà il Pioniere, l’inserto del giovedì per i piccoli dell’Unità nei primi anni ’60. Uno dei personaggi principali dei fumetti era Atomino, l’atomo di pace che veniva dal freddo per dare prosperità e felicità a tutto il mondo. La riorganizzazione del ministero allapreparata dall’agenzia privata di consulenza Ernst & Young – 21 pagine ponderose tradotte dall’inglese e consultabili al sito del ministero – prevede tra le competenze del Dipartimento Energia gli “impieghi pacifici ...

Advertising

fattoquotidiano : Invece di puntare davvero alla transizione ecologica, il piano destina molte risorse a progetti con fonti fossili o… - Mov5Stelle : Grazie al piano #RigeneraItalia possiamo migliorare la qualità di vita delle nostre città, porre al centro il tema… - lucadebiase : La transizione ecologica non è conservazione: è innovazione. È lo spazio che l’economia della conoscenza riserva al… - fisco24_info : Incendi, Cingolani: «Oltre il 70% è colpa nostra. Nel Pnrr l’uso dei satelliti per il monitoraggio»: Per il ministr… - SHIN_Fafnhir : RT @ilfattoblog: Transizione ecologica con metano e #nucleare? Ci vuole una buona dose di arroganza [LEGGI] @agostinelli_mar -