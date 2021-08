Tragedia a Guardia Sanframondi: 29enne ritrovato senza vita, disposta autopsia (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGuardia Sanframondi (Bn) – Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Guardia Sanframondi. Un 29enne è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione. A fare la tremenda scoperta è stato il papà del ragazzo, preoccupato dal fatto che il figlio non gli rispondeva. La scoperta è avvenuta alle 14:00 circa, quando il papà si è deciso ad entrare nella camera del figlio che non gli rispondeva. È stato subito evidente che ogni soccorso era inutile. La magistratura ha ritenuto che fosse necessario ordinare ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) –nel primo pomeriggio di oggi a. Unè statonella sua abitazione. A fare la tremenda scoperta è stato il papà del ragazzo, preoccupato dal fatto che il figlio non gli rispondeva. La scoperta è avvenuta alle 14:00 circa, quando il papà si è deciso ad entrare nella camera del figlio che non gli rispondeva. È stato subito evidente che ogni soccorso era inutile. La magistratura ha ritenuto che fosse necessario ordinare ...

