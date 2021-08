Torta gelato con pavesini: scenografica, ma facilissima! (Di giovedì 5 agosto 2021) Volete stupire familiari e amici? Provate con questa Torta gelato con pavesini. Un dolce scenografico, dal grandissimo impatto visivo e dalla golosità assicurata. Se, poi, desiderate preparare una ricetta interamente fatta in casa, potete realizzare anche i biscotti, cliccate qui e troverete tutte le informazioni per riuscirci. Meno di mezz’ora per impostare il tutto, due ore di sosta in freezer a rassodare e potrete godere di un dessert da manuale: uno strato di panna pralinata con le mandorle e uno di mousse al cioccolato e amarene nascosti dietro ad una croccantezza che soddisfa ogni palato, anche il più raffinato. Riuscirci è un gioco ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 5 agosto 2021) Volete stupire familiari e amici? Provate con questacon. Un dolce scenografico, dal grandissimo impatto visivo e dalla golosità assicurata. Se, poi, desiderate preparare una ricetta interamente fatta in casa, potete realizzare anche i biscotti, cliccate qui e troverete tutte le informazioni per riuscirci. Meno di mezz’ora per impostare il tutto, due ore di sosta in freezer a rassodare e potrete godere di un dessert da manuale: uno strato di panna pralinata con le mandorle e uno di mousse al cioccolato e amarene nascosti dietro ad una croccantezza che soddisfa ogni palato, anche il più raffinato. Riuscirci è un gioco ...

