Torino, nuova offerta a Belotti: ingaggio più un milione extra (Di giovedì 5 agosto 2021) Prosegue la trattativa tra il Torino e Andrea Belotti per il rinnovo: arriva la nuova proposta dei granata Il Torino prova a convincere Andrea Belotti a rinnovare il contratto in scadenza e accelera anche in vista del possibile domino che potrebbe scatenarsi con l’addio all’Inter di Romelu Lukaku. Il Gallo vuole guadagnare di più e il club granata prova ad accontentarlo con una nuova proposta. Come riportato da Tuttosport, il Torino avrebbe alzato la parte fissa da 3,2 milioni a 3,3 milioni ma la novità sarebbe l’inserimento di un bonus di un ulteriore ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Prosegue la trattativa tra ile Andreaper il rinnovo: arriva laproposta dei granata Ilprova a convincere Andreaa rinnovare il contratto in scadenza e accelera anche in vista del possibile domino che potrebbe scatenarsi con l’addio all’Inter di Romelu Lukaku. Il Gallo vuole guadagnare di più e il club granata prova ad accontentarlo con unaproposta. Come riportato da Tuttosport, ilavrebbe alzato la parte fissa da 3,2 milioni a 3,3 milioni ma la novità sarebbe l’inserimento di un bonus di un ulteriore ...

