Tokyo2020 | la marcia 20km porta il settimo oro all’Italia | Stano piega la resistenza di due giapponesi

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il pugliese Massimoha regalato oggi, nelle Olimpiadi di Tokyo, iloro all'Italia. Iltore ha vinto nella 20 km, che si è tenuta a Sapporo, col tempo di 1.21.05.è riuscito nell'ultimo chilometro are ladei due, Koki Ikeda (argento) e Toshikazu Yamanishi (bronzo). Chiude 15° l'altro azzurro Francesco Fortunato (1h23'43").Si tratta della 33esima medaglia per l'Italia a questa edizione dei Giochi: 7 ori, 10 argenti, 16 bronzi., 29enne, è nato a Grumo Appula in Puglia ma vive a Roma insieme alla ...

ItaliaTeam_it : LI HA STACCATI TUTTIIIIIIIIIIIIIIII! OROOOOOOOOO! ?? Nella 20 km di marcia Massimo Stano è CAMPIONE OLIMPICO!… - Eurosport_IT : ANDIAMO AL MASSIMOOOOOOOOOOOOOO ?????? MEDAGLIA D'ORO incredibile per Massimo Stano che domina senza storia la 20km d… - Coninews : MASSIMOOOOOOOOOO! ?? Una prova maestosa! A Sapporo Massimo #Stano è ORO OLIMPICO nella 20 km di marcia! ??… - lupazzottu : RT @Mov5Stelle: ?? L’Italia vince la sua settima medaglia d'oro grazie a Massimo #Stano nella 20 km di marcia! Straordinaria la prova del 2… - AlleviLaura : RT @Eurosport_IT: ANDIAMO AL MASSIMOOOOOOOOOOOOOO ?????? MEDAGLIA D'ORO incredibile per Massimo Stano che domina senza storia la 20km di marc… -

Si sogna! DIRETTA20KM MASCHILE: STANO IN PALLA! Prosegue tra mille emozioni la diretta della20km maschile alle Olimpiadi di. Non ce la fa Korkmaz, che rinuncia alla gara ..., Stano oro nella 20 km diRizza secondo al fotofinish nel K1 200 metri. Altra impresa di Paltrinieri: bronzo nella 10 km. La 4x100 di Jacobs in finale con record italiano Settimo oro ...Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 il 29enne di Palo del Colle Massimo Stano ha vinto la medaglia d’oro della 20 km di marcia. Per l’Italia è il settimo oro. Stano ha staccato i due giapponesi Ikeda e ...E' ancora l'atletica a regalare il metallo più prezioso all' Italia in quel di Tokyo. Stavolta si tratta di una disciplina a noi storicamente più favorevole ...