Tokyo 2020 | volley maschile | Russia per l’oro | Brasile battuto 3-1 in semifinale

(Di giovedì 5 agosto 2021) Labatte il3-1 (18-25, 25-21, 26-24, 25-23) e vola in finale peralle Olimpiadi di. La squadra russa, sotto il nome di Comitato Olimpico Russo per via delle note sanzioni al Paese, non smette di stupire e ferma i verdeoro in quattro set. Ilvince il primo set, ma poi deve arrendersi ad una squadra unita che trova in Mikhaylov un autentico trascinatore (22 punti per lui), oltre ad un sempre affidabile Kliuka (15 punti). La Nazionale russa dunque attende di scoprire quale sarà l’avversaria nella finale per. Il ...