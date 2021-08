Tokyo 2020, tuffi: fuori l’azzurra Jodoin di Maria nelle qualificazioni dei 10 metri (Di giovedì 5 agosto 2021) Niente da fare per Sarah Jodoin di Maria, unica italiana impegnata nella piattaforma 10 metri femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda i tuffi. l’azzurra si guadagna soltanto un posto come riserva dopo le qualificazioni che hanno visto ottenere il miglior punteggio alla cinese Hongchan Quan, seguita dalla connazionale Yuxi Chen e dalla statunitense Delaney Schnell. Finale in programma alle ore 8 italiane. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) Niente da fare per Sarahdi, unica italiana impegnata nella piattaforma 10femminile alle Olimpiadi diper quanto riguarda isi guadagna soltanto un posto come riserva dopo leche hanno visto ottenere il miglior punteggio alla cinese Hongchan Quan, seguita dalla connazionale Yuxi Chen e dalla statunitense Delaney Schnell. Finale in programma alle ore 8 italiane. SportFace.

