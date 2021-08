Tokyo 2020, Stano oro marcia 20 km (Di giovedì 5 agosto 2021) Massimo Stano ha vinto la medaglia d’oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in 1h21’05”. Il pugliese ha dominato la gara precedendo recede i due giapponesi padroni di casa Koki Ikeda (1h21’14”) e Toshikazu Yamanishi (1h21’28”) in una prova condotta dal dodicesimo chilometro. È la terza medaglia d’oro nella 20 km di marcia, nella storia azzurra, dopo quella di Maurizio Damilano a Mosca ’80 e quella di Ivano Brugnetti ad Atene 2004. Settimo oro per la spedizione azzurra a Tokyo 2020. Stano, terzo a metà gara sul circuito da un chilometro ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) Massimoha vinto la medaglia d’oro nella 20 km dialle Olimpiadi diin 1h21’05”. Il pugliese ha dominato la gara precedendo recede i due giapponesi padroni di casa Koki Ikeda (1h21’14”) e Toshikazu Yamanishi (1h21’28”) in una prova condotta dal dodicesimo chilometro. È la terza medaglia d’oro nella 20 km di, nella storia azzurra, dopo quella di Maurizio Damilano a Mosca ’80 e quella di Ivano Brugnetti ad Atene 2004. Settimo oro per la spedizione azzurra a, terzo a metà gara sul circuito da un chilometro ...

