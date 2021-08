Tokyo 2020, Stano conquista l’oro nella 20 km di marcia. (Di giovedì 5 agosto 2021) Massimo Stano conquista una splendida medaglia d’oro nella 20 km di marcia alle olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro demolisce la resistenza dei giapponesi Ikeda e Yamanishi ed è trionfo olimpico! Una progressione incredibile del barese gli consente di essere primo già dal 15° chilometro e l’arrivo è un vero e proprio trionfo che regala la settima medaglia d’oro all’Italia. A ventinove gradi Leggi su freeskipper (Di giovedì 5 agosto 2021) Massimouna splendida medaglia d’oro20 km dialle olimpiadi di. L’azzurro demolisce la resistenza dei giapponesi Ikeda e Yamanishi ed è trionfo olimpico! Una progressione incredibile del barese gli consente di essere primo già dal 15° chilometro e l’arrivo è un vero e proprio trionfo che regala la settima medaglia d’oro all’Italia. A ventinove gradi

