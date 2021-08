Tokyo 2020 | sorpresa d’oro | Massimo Stano nella 20 chilometri di marcia

(Di giovedì 5 agosto 2021) La medaglia d’oro che non ti aspetti. Massimo Stano è medaglia d’oro nella 20 chilometri di marcia. Era fra i migliori 15, ma pensare al gradino più alto del podio non era così semplice. Si torna alla vittoria in una specialità che ha spesso portato medaglie. È il settimo oro e la 33esima medaglia per l’Italia a Tokyo. «Stano, ma vero» è la battuta-titolo fatta dai commentatori, ma è una vittoria straordinaria in una gara dominata.

