Tokyo 2020, settimo oro per l'Italia: Massimo Stano vince nella marcia 20km

settimo oro per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Massimo Stano è primo nella marcia 20 km. Argento al giapponese Ikeda a +0.09, e bronzo al nipponico Yamanashi a +0.23. Il 29enne pugliese con la medaglia d'oro ha fatto risalire l'Italia fino all'ottavo posto nel medagliere. In totale le medaglie azzurre sono 33: 7 ori, 10 argenti e 16 bronzi.

