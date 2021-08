Tokyo 2020 | Rizza è d’argento nella canoa

(Di giovedì 5 agosto 2021) L’azzurro Manfrediha conquistato la medagliasprint, nel K1 200 metri, alle Olimpiadi di. Per stabilire l’ordine d’arrivo è stato necessario il fotofinish. L’azzurro ha chiuso al 2° posto in 35?080, oro all’ungherese Sandor Totka (35?035) e bronzo al britannico Liam Healt (35?202). Lasprint italiana torna sul podio olimpico dopo 13 anni (Pechino 2008). Per l’Italia Team si tratta del 10° argento a. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

... ora Marcell Jacobs sarà il portabandiera, domenica (si comincia alle 13 italiane), nella cerimonia di chiusura dei Giochi di. Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò. ..."Più di una volta avevo detto che avolevo tre ori: la forma è cambiata, la mia testa no", ha detto Gregorio Paltrinieri. "Riprovarci a Parigi? Certo che ho questa idea. Fosse per me ci ...Stati Uniti e Australia si giocano l'accesso alla finale olimpica di Tokyo 2020 nella pallacanestro alle 06:10 del mattino in Italia. Il primo canestro è di Kevin Durant, la ...Altre due medaglie per l’Italia a Tokyo 2020. L’azzurro Manfredi Rizza ha conquistato l’argento nella canoa sprint, nel K1 200 metri. Per stabilire l’ordine d’arrivo è stato necessario il fotofinish.