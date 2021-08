Tokyo 2020 | Rizza d’argento nella canoa Paltrinieri è bronzo

(Di giovedì 5 agosto 2021) Altre due medaglie per l’Italia a. L’azzurro Manfrediha conquistato l’argentosprint, nel K1 200 metri. Per stabilire l’ordine d’arrivo è stato necessario il fotofinish. L’azzurro ha chiuso al 2° posto in 35?080, oro all’ungherese Sandor Totka (35?035) eal britannico Liam Healt (35?202). Lasprint italiana torna sul podio olimpico dopo 13 anni (Pechino 2008). Per l’Italia Team si tratta del 10° argento a. Medaglia anche per Gregorioche ha conquistato ...

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Lo dice anche la più grande di sempre: Vanessa Ferrari, sei una leggenda! ????????? - sportface2016 : #Tokyo2020, registrati altri 31 nuovi casi di Covid-19 legati ai Giochi Olimpici - darioderrico : RT @Eurosport_IT: SIIII! SIIII! SIIII! Manfredi Rizza è uno spettacolo! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #ItaliaTe… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

... Eseosa Desalu e Filippo Tortu ha chiuso al terzo posto la sua semifinale dietro Cina e Canada La staffetta azzurra della 4x100 metri piani si è qualificata per la finale alle Olimpiadi diE lo Stadio Olimpico dicontinua a essere ricco di soddisfazioni per l'atletica azzurra che nella mattina giapponese ha festeggiato la qualificazione, con nuovo record italiano della 4x100 ...TOKYO, 05 AGO - Come da pronostico, gli Usa sono la prima squadra finalista del torneo di basket maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. In semifinale la squadra allenata da Greg Popovich ha battuto l ...TOKYO (Giappone) - Sarà Marcell Jacobs il portabandiera azzurro nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Tokyo, in programma domenica 8 agosto alle ore 20 (le 13 in Italia). La decisione è stata pres ...