Tokyo 2020 | pioggia di medaglie per gli azzurri Massimo Stano campione olimpico nella 20 km di marcia

(Di giovedì 5 agosto 2021) Giornata ricca di soddisfazioni per lo sport azzurro, ai giochi olimpici in corso di svolgimento a. Sono arrivate altre 5che vanno ad arricchire il bottino della spedizione italiana che conta adesso ben 35 podi: 7 ori, 10 argenti e 18 bronzi. Manca una sola medaglia per eguagliare il record assoluto di Los Angeles 1932 e Roma 1960.oro20 km diÈ del pugliese, nato a Grumo Appula, ma residente a Palo del Colle, sempre nel barese, la settima medaglia d'oro della spedizione azzurra ai giochi olimpici ...

Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - PDUmorista : Tokyo 2020, la prima volta del karate ai Giochi è dolce per l’Italia: l’azzurra Bottaro vince il bronzo. Il primo p… - peppe844 : RT @repubblica: Ciclismo su pista, Elia Viviani bronzo nell'Omnium -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Gregorio Paltrinieri va oltre la mononucleosi ed entra nella storia del nuoto italiano come il primo a vincere una medaglia nel fondo e una in piscina nella stessa edizione dei Giochi. Il carpigiano ...Federica Pellegrini e la dedica di Matteo Giunta: "Mi mancherà allenarti" Federica Pellegrini è una delle protagoniste indiscusse dei Giochi Olimpici di. La nuotatrice italiana ha fatto ...È partita in data 5 agosto l’asta a supporto della FIAGOP (Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica Onlus), delle tre Barbie One-of-a-Kind appositamente create, c ...Il portabandiera azzurro, campione a Rio 2016, chiude con 124 punti al termine della quarta e ultima prova, la corsa a punti. 34esima medaglia per l'Italia. Un grande Elia Viviani conquista la medagli ...