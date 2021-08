Tokyo 2020, pentathlon moderno: Sotero quinta dopo il ranking round di scherma (Di giovedì 5 agosto 2021) Alice Sotero chiude con un ottimo quinto posto il ranking round di scherma, valevole per la gara di pentathlon moderno femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra, grazie a 21 vittorie e 14 sconfitte nei mini-incontri, è la migliore delle due azzurre, con Elena Micheli che chiude diciassettesima (17-18). Davanti a tutte c’è la tedesca Annika Schleu con 29 successi e solamente 6 sconfitte, davanti alla sudcoreana Sehee Kim (24-11). SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) Alicechiude con un ottimo quinto posto ildi, valevole per la gara difemminile alle Olimpiadi di. L’azzurra, grazie a 21 vittorie e 14 sconfitte nei mini-incontri, è la migliore delle due azzurre, con Elena Micheli che chiude diciassettesima (17-18). Davanti a tutte c’è la tedesca Annika Schleu con 29 successi e solamente 6 sconfitte, davanti alla sudcoreana Sehee Kim (24-11). SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Lo dice anche la più grande di sempre: Vanessa Ferrari, sei una leggenda! ????????? - asqueerasfolk : RT @Eurosport_IT: Forza Viviana, tutta Italia farà il tifo per te! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfTheOlympics | #ItaliaTeam |… - rememberitall_ : RT @Coninews: Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il suo perso… -