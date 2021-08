Tokyo 2020 | parla il presidente di World Athletics | “Jacobs doping? Speculazioni”

(Di giovedì 5 agosto 2021) “Le accuse dia Marcell? Sono solo“. Queste le parole deldiSebastian Coe in merito alle allusioni di media stranieri su un presunto caso. “Onestamente non leggo tutti i giornali. Abbiamo sistemi antiche garantiscono la certezza su ogni prestazione. Inoltre ho fiducia sulle prestazioni in gara degli atleti“. L’atleta italiano ha conquistato la medaglia d’oro sui 100 metri maschili, dividendo l’opinione pubblica, da un lato entusiasta, dall’altro preoccupata dallo spettro ...

bronzo. Dopo aver strappato l'argento nella gara degli 800 stile libero , Gregorio Paltrinieri è riuscito a conquistare il terzo posto nella 10 km . È la gara più lunga tra le discipline di nuoto ...Olimpiadi Tokyo 2020 programma giovedì 5 agosto italiani in gara NUOTO Storico bronzo per un eroico Gregorio Paltrinieri nella 10 km di fondo Un grande ...Tokyo, 5 ago. (LaPresse) - "Sono nella politica da troppo tempo per essere coinvolto in queste cose. C'è un sistema che garantisce la certezza di ogni ...