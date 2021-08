Tokyo 2020, Massimo Stano trionfa nella marcia 20 km: è il settimo oro per l’Italia (Di giovedì 5 agosto 2021) Italia d’oro nella marcia di 20 km: Massimo Stano porta a casa la terza medaglia ai Giochi di Tokyo 2020 nell’atletica, il settimo oro complessivo per gli Azzurri in questi Giochi. Con il tempo di 1:20:59, l’azzurro di Palo del Colle, in provincia di Bari, taglia il traguardo davanti ai padroni di casa Ikada e Yamanishi. La vittoria nella distanza arriva a 41 anni di distanza dall’ultimo successo italiano in un’edizione olimpica. Dopo una gara sotto controllo al terzo posto fino a metà gara, l’azzurro è inarrestabile nell’ultimo giro restando al vertice ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) Italia d’orodi 20 km:porta a casa la terza medaglia ai Giochi dinell’atletica, iloro complessivo per gli Azzurri in questi Giochi. Con il tempo di 1:20:59, l’azzurro di Palo del Colle, in provincia di Bari, taglia il traguardo davanti ai padroni di casa Ikada e Yamanishi. La vittoriadistanza arriva a 41 anni di distanza dall’ultimo successo italiano in un’edizione olimpica. Dopo una gara sotto controllo al terzo posto fino a metà gara, l’azzurro è inarrestabile nell’ultimo giro restando al vertice ...

Advertising

Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - nicolas_di_bari : RT @Eurosport_IT: Il nostro portabandiera ci regala un'altra medaglia: bronzo nell'Omnium per Elia Viviani! ????????? #HomeOfTheOlympics | #T… - lully_Mira : RT @Eurosport_IT: CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yamanishi e… -