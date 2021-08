Tokyo 2020 | marcia 50 km maschile | Diniz si ritira nell’ultima gara della sua carriera

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 agosto 2021) Nel bene e nel male, il protagonista50 kmalle Olimpiadi diè stato Yohann. Il francese, all’ultimain, ha infiammato la competizione facendo divertire il pubblico con i suoi comportamenti mai banali. L’epilogo, purtroppo, non è stato però dei migliori. Poco prima di superare il 30° km, il 43enne transalpino ha alzato bandiera bianca in maniera definitiva. Protagonista di una bella rimonta in avvio, l’atleta non è riuscito a resistere fisicamente ed ha optato per il ritiro. Non il modo migliore per ...