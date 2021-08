Tokyo 2020, Malagò ha scelto il portabandiera dell’Italia per la cerimonia finale (Di giovedì 5 agosto 2021) Si tratta di Marcell Jacobs Dalla staffetta della 4×100 alla “staffetta” simbolica con Elia Viviani e Jessica Rossi. A ereditare il tricolore azzurro, durante la cerimonia di chiusura di Tokyo 2020, sarà Marcell Jacobs. A dare l’annuncio, questa mattina 5 agosto, il numero uno del Coni, Giovanni Malagò a Casa Italia. A seguito della gara della staffetta, qualificata alla finale di domani con il record italiano è stata resa nota la decisione. L’uomo più veloce del mondo, neo campione olimpico sui 100 porterà il vessillo italiano l’8 agosto, ultimo giorno della tribolata Olimpiade nipponica. Leggi anche: ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Si tratta di Marcell Jacobs Dalla staffetta della 4×100 alla “staffetta” simbolica con Elia Viviani e Jessica Rossi. A ereditare il tricolore azzurro, durante ladi chiusura di, sarà Marcell Jacobs. A dare l’annuncio, questa mattina 5 agosto, il numero uno del Coni, Giovannia Casa Italia. A seguito della gara della staffetta, qualificata alladi domani con il record italiano è stata resa nota la decisione. L’uomo più veloce del mondo, neo campione olimpico sui 100 porterà il vessillo italiano l’8 agosto, ultimo giorno della tribolata Olimpiade nipponica. Leggi anche: ...

