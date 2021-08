Tokyo 2020 | la prima volta del karate ai Giochi è dolce per l’Italia | l’azzurra Bottaro vince il bronzo

(Di giovedì 5 agosto 2021) Le arti marziali continuano a far sorridere la spedizione azzurra aidi. Con la medaglia diconquistata nei kata dallaka Viviana– già d’oro nel taekwondo con Vito Dell’Aquila – si aggiudica la 35esima medaglia in questa rassegna,della sua storia nella disciplina, che proprio in questa edizione giapponese ha esordito tra gli sport olimpici. La atleta genovese batte la rivale americana Sakura Kokumai grazie a una prestazione di livello sul tatami del Nippon Budokai. Chi è la ...

Advertising

Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - universitiamo_ : RT @federcanoa: #TOKYO2020 Manfredi Rizza ????centra l'impresa ????! L'Aviere dell' @ItalianAirForce è medaglia d'argento?? ai Giochi della XXXI… - _Meantobe_ : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 KARATE, KATA FEMMINILE: BRONZO PER VIVIANA BOTTARO SCONFITTA L'AMERICANA KOKUMAI #SkySport #Tokyo2020 #B… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Gregorio Paltrinieri va oltre la mononucleosi ed entra nella storia del nuoto italiano come il primo a vincere una medaglia nel fondo e una in piscina nella stessa edizione dei Giochi. Il carpigiano ...La nazionale statunitense di calcio femminile conquista la medaglia di bronzo ai Giochi di. Nella finale per il terzo posto le americane hanno sconfitto 4 - 3 l'Australia con le doppiette di Rapinoe e Lloyd. Domani si contenderanno l'oro Svezia e Canada.È partita in data 5 agosto l’asta a supporto della FIAGOP (Federazione Italiana Associazioni Genitori e Guariti Oncoematologia Pediatrica Onlus), delle tre Barbie One-of-a-Kind appositamente create, c ...Il portabandiera azzurro, campione a Rio 2016, chiude con 124 punti al termine della quarta e ultima prova, la corsa a punti. 34esima medaglia per l'Italia. Un grande Elia Viviani conquista la medagli ...