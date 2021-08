Tokyo 2020, Jacobs portabandiera dell’Italia nella cerimonia conclusiva (Di giovedì 5 agosto 2021) Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo, è stato scelto come portabandiera dell’Italia per la cerimonia conclusiva delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel 2016 a chiudere i Giochi con il tricolore tra le mani fu Daniele Lupo, argento del beach volley. A Londra, invece, toccò a Daniele Molmenti, oro nel K1. La cerimonia di chiusura è in programma per l’8 agosto prossimo. Jacobs si è qualificato, con Lorenzo Patta, Eseosa Desalu e Filippo Tortu per la finale della staffetta azzurra 4×100 in programma domani alle 15.50. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 agosto 2021) Marcell, l’uomo più veloce del mondo, è stato scelto comeper ladelle Olimpiadi di. Nel 2016 a chiudere i Giochi con il tricolore tra le mani fu Daniele Lupo, argento del beach volley. A Londra, invece, toccò a Daniele Molmenti, oro nel K1. Ladi chiusura è in programma per l’8 agosto prossimo.si è qualificato, con Lorenzo Patta, Eseosa Desalu e Filippo Tortu per la finale della staffetta azzurra 4×100 in programma domani alle 15.50. L'articolo ...

Advertising

Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - LaStampaTV : VIDEO | Tokyo 2020, l'allenamento di Rizza: si ribalta in acqua col kayak ma torna in superficie nel suo alloggiame… - antonio56525877 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 IL PORTABANDIERA AZZURRO SARÀ MARCELL JACOBS DOPO L'ORO NEI 100 M SARÀ ALFIERE NELLA CERIMONIA DI CHIUSU… -