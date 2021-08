Tokyo 2020 | Irma Testa accolta a Fiumicino dal ministro Patuanelli

Advertising

Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA MASCHILE: L'ITALIA VINCE L'ORO GLI AZZURRI BATTONO IN FINALE LA DANIMARCA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - rockett70 : RT @RaiSport: #Azzurri in finale nella 4x100 con il quarto tempo, #Usa eliminati #Record nazionale per il quartetto azzurro formato da #Jac… - robertopontillo : ULTIM'ORA TOKYO 2020 IL PORTABANDIERA AZZURRO SARÀ MARCELL JACOBS DOPO L'ORO NEI 100 M SARÀ ALFIERE NELLA CERIMONIA DI CHIUSURA #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

... dai giochi olimpici del 1960 tenutisi in Italia a quelli di. Lo spunto di Gimme5 Sull'onda dell'entusiasmo per le vittorie dei nostri campioni alle Olimpiadi in corso in Giappone, Gimme5 -...Elia Viviani , ciclista veneto scelto come portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di, sarà protagonista oggi della gara di ciclismo su pista divisa in quattro prove (alle 8.30 la prima, alle 9.27 la seconda, alle 10.07 la terza e alle 10.55 la quarta). Il nostro ...Irma Testa rientrata in Italia dopo il bronzo olimpico. Ad accogliere la pugile italiana all’aeroporto anche Roberto Cammarelle che via Facebook ha voluto dedicare il bronzo femminile a tutto il pugil ...Gli Stati Uniti sono ufficialmente in finale nel torneo maschile di basket alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La compagnie di coach Gregg Popovich, infatti, in semifinale ha abbattuto le resistenze dell’Au ...