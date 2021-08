Tokyo 2020 | il nuovo miracolo di Paltrinieri e l’argento di Rizza nella canoa

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il bello di Gregorio Paltrinieri è che fa l’impresa e poi te la racconta, la analizza, la valuta, la spiega. È supereroe e filosofo il nuotatore di Carpi primo italiano a vincere in piscina e in acque libere. Dopo l’argento negli 800 metri è arrivato il bronzo nella 10 chilometri di fondo che pare impresa ancora più grande perché è gara massacrante sempre e pare impossibile per chi viene da uno stop per mononucleosi.

Chi è Manfredi Rizza, argento ae laureato in ingegneria Classe 1991, originario di Pavia, è stato il papà Gaetano, che faceva canottaggio, a metterlo su una canoa per la prima volta quando ...AGI - Hugues Fabrice Zango ha scritto la storia del Burkina Faso e anche delle Olimpiadi. Il triplista ha conquistato ala medaglia di bronzo, la prima in assoluto per il piccolo Paese africano in dieci partecipazioni. Il 28enne ha saltato 17,47 metri ed è stato preceduto solo dal portoghese Pedro Pichardo, ...Manfredi Rizza ha conquistato la medaglia d'argento nella canoa sprint, nel K1 200 metri, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per stabilire l'ordine d'arrivo è stato necessario il fotofinish. L'azzurro ha c ...Da domenica Marcell Jacobs è nella storia dello sport italiano: oro nei 100 alle Olimpiadi e record italiano ed europeo con 9”80. Oggi è stato protagonista insieme a Lorenzo ...