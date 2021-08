Tokyo 2020 | finali atletica leggera oggi venerdì 6 agosto in tv | orario e diretta streaming

(Di venerdì 6 agosto 2021) Tante lediin programmaalle Olimpiadi di. Nella giornata disi svolgeranno ledelle due staffette 4×100 maschile e femminile, con Marcell Jacobs e Filippo Tortu impegnati per l’Italia. In programma anche ledel tiro del giavellotto, dei 5000 metri uomini, dei 400 metri e dei 1500 metri donne. Di seguito il programma completo: dalle 13:25 alle 15:55 4×400 (maschile), batterie Tiro del giavellotto (femminile), finale 5.000 metri ...

Advertising

Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - PMicarelli : RT @Eurosport_IT: -1 dal record di Roma 1960! ?????? Che dite, domani lo battiamo??? ?? ? - gianlucadarcang : RT @repubblica: Sara Simeoni, trucco e parrucco: la star dei social è lei -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Il giorno tanto atteso nelle Olimpiadi dista per arrivare: venerdì 6 agosto il campione dei 100 metri Marcell Jacobs tornerà in pista e lo farà insieme agli altri azzurri della staffetta 4X100 nella finale che si disputerà alle 12:...Leggi anche - Dopo un primo ritrovamento in Arno di un oggetto di, avvistato da alcuni membri della Canottieri Firenze, è stato ritrovato il borsone con altri oggetti. Ma non tutti: mancano la ...Archiviati i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 il golf internazionale rientra nei ranghi del calendario canonico. Spazio al World Golf Championship - FedEx St. Jude Invitational (montepremi 10,5 milioni d ...Oggi alle 9.30 prenderà il via la 20 chilometri di marcia che assegnerà le medaglie olimpiche di Tokyo 2020. La gara, che vedrà tra le protagoniste anche Eleonora Giorgi, è a ...