Tokyo 2020 | festa per Irma Testa a Fiumicino | “Bronzo punto di partenza verso Parigi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 agosto 2021) Grande accoglienza perall’aeroporto di. La pugile italiana, la prima della storia sul podio olimpico in questo sport, è stata festeggiata da amici di Torre Annunziata, atleti e dirigenti delle Fiamme Oro al ritorno in Italia dopo l’avventura a. “Sono contenta e soddisfatta di ciò che ho fatto ae per aver raggiunto questo straordinario risultato, che considero anche undi– le parole dellanei 57 kg – Ora mi ...