Tokyo 2020 | è record per l’atletica leggera italiana | ecco di cosa si tratta

Advertising

Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - Eurosport_IT : CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yaman… - Eurosport_IT : Terza medaglia d'oro nell'atletica a Tokyo 2020: eguagliato il record di Los Angeles 1984 ???????????… - vincentweetter : RT @Eurosport_IT: CAPOLAVORO! MASSIMO HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ?????? Stano vince la 20km di marcia davanti ai giapponesi Ikeda e Yamanishi e… - ilcittadinomb : Tokyo 2020, Tortu in finale della 4x100: la staffetta stacca il nuovo record italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Stampa

Viviana Bottaro e' medaglia di bronzo del karate, specialita' kata, alle Olimpiadi di. L'azzurra ha vinto la finale per il terzo posto contro l'americana Sakura Kokumai. E' la prima medaglia olimpica per l'Italia in questo sport, entrato nel programma olimpico aEnnesima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di. È di bronzo e la porta a casa la genovese Viviana Bottaro , che nella finale per il terzo posto ha avuto la meglio sulla statunitense Kokumai . segue servizio completoIn totale dall’inizio dei Giochi Olimpiadi nipponici è il settimo oro. Tokyo 2020, il pugliese Massimo Stano porta a casa il settimo oro della spedizione azzurra alle Olimpiadi: argento e bronzo per ...05 agosto 2021 a. a. a. Massimo Stano ha vinto la medaglia d’oro nella 20 km di marcia maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. (Liberoquotidiano.it) L'azzurro si impone con una prestazione dominante ...