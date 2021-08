Tokyo 2020 | Daley termina il cardigan | lavori all' asta per la ricerca contro il tumore che uccise il papà

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ilolimpico èto. Tom, medaglia d’oro britannica nei tuffi sincronizzati in coppia con Matty Lee, è anche campione dia maglia: durantele immagini che lo ritraevano mentre si rilassava con l’uncinetto in tribuna hanno fatto il giro del mondo. “Imparare a farlo mi ha aiutato così tanto”, ha dichiarato lo sportivo 27 enne. Ora ildecorato con la scritta “Team Gb” e i cerchi olimpici chestava realizzando in questi giorni è finalmente pronto e viene mostrato sui social. Alla passione per il lavoro a ...