Tokyo 2020 | ciclismo su pista | fantastica rimonta di Elia Viviani | è medaglia di bronzo nell’omnium

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 agosto 2021)conquista ladidelsuvalevole per i Giochi Olimpici di, completando una spettacolaree chiudendo alle spalle del britannico Matthew Walls, oro, e del neozelandese Campbell Stewart. L’azzurro, dunque, sale ancora sul podio a cinque cerchio dopo il successo di Rio 2016. RIVIVI IL LIVE DELLE GARE: MEDAGLIERE LIVE PROGRAMMA COMPLETO GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA 5 AGOSTO Nella prima prova dello scratch ...