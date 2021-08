Tokyo 2020, chi è Viviana Bottaro, bronzo italiano nel karate: sul tatami già 6 anni, l'amore nato in palestra (Di giovedì 5 agosto 2021) Viviana Bottaro è medaglia di bronzo del karate, specialità kata, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra ha vinto la finale per il terzo posto contro l’americana Sakura Kokumai ed è la prima medaglia olimpica per l’Italia in questo sport, entrato nel programma olimpico. Genovese, classe 1987, da quindici anni ai vertici internazionali della storica arte marziale giapponese con 26 medaglie tra Europei e Mondiali, di cui 3 d’oro, 10 d’argento e 12 di bronzo, fra squadra e individuale, a cui si aggiunge il bronzo di oggi. L’atleta delle ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 5 agosto 2021)è medaglia didel, specialità kata, alle Olimpiadi di. L’azzurra ha vinto la finale per il terzo posto contro l’americana Sakura Kokumai ed è la prima medaglia olimpica per l’Italia in questo sport, entrato nel programma olimpico. Genovese, classe 1987, da quindiciai vertici internazionali della storica arte marziale giapponese con 26 medaglie tra Europei e Mondiali, di cui 3 d’oro, 10 d’argento e 12 di, fra squadra e individuale, a cui si aggiunge ildi oggi. L’atleta delle ...

