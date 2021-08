Tokyo 2020: Carl Lewis contro staffetta Usa, "peggio dei liceali" (Di giovedì 5 agosto 2021) La staffetta 4x100 metri maschile degli Stati Uniti ha perso di nuovo il grande palcoscenico. Questa volta il testimone non è caduto e non c’è stata squalifica o divieto per doping ma uno scambio disordinato. Il quartetto ha ottenuto il sesto posto nelle manche di questa mattina allo stadio Nazionale di Tokyo, con conseguente esclusione dalla finale. Il “figlio del vento” Carl Lewis ha criticato apertamente la squadra. “In questa staffetta il quartetto Usa ha sbagliato tutto. - ha detto Lewis - Il sistema di passaggio del testimone era completamente sbagliato, gli atleti correvano in modo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 5 agosto 2021) La4x100 metri maschile degli Stati Uniti ha perso di nuovo il grande palcoscenico. Questa volta il testimone non è caduto e non c’è stata squalifica o divieto per doping ma uno scambio disordinato. Il quartetto ha ottenuto il sesto posto nelle manche di questa mattina allo stadio Nazionale di, con conseguente esclusione dalla finale. Il “figlio del vento”ha criticato apertamente la squadra. “In questail quartetto Usa ha sbagliato tutto. - ha detto- Il sistema di passaggio del testimone era completamente sbagliato, gli atleti correvano in modo ...

