Tokyo 2020 | basket | la Francia batte la Slovenia e vola in finale | Batum decisivo

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 agosto 2021) Laha sconfitto laper 90-89, riuscendo a strappare il pass per ladel torneo cestistico valevole per le Olimpiadi di. Performance dominante, come usualmente capita, del leader tecnico Doncic, letteralmente devastante durante le penetrazioni individuali e da 3, così come mediante assist illuminanti; il tutto, però, non è bastato per proiettare la propria Nazionale verso l’ultimo atto olimpico. L’apporto della stella NBA è apparso determinante in quanto unito con la diligenza offensiva, sotto canestro, di Tobey, partner ideale nel corso del confronto, ma la fase difensiva ...