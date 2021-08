Tokyo 2020 | atletica | Stano da leggenda | oro nella 20 km di marcia maschile

(Di giovedì 5 agosto 2021) Un’altra mitologica impresa per l‘Italia nell’20 km disul gradino più alto del podio c’è unrio Massimoche fiacca alla distanza l’armata cinese e spezza l’ultima resistenza dei giapponesi: prima Yamanishi (bronzo) e poi Ikeda (argento), nessuno riesce a resistere al ritmo da metronomo del pugliese che taglia il traguardo in solitaria. Ai 3 km il primo attacco è quello del cinese Wang, sulle sue tracce esce dal gruppo solamente l’indiano Kumar e il vantaggio tocca un massimo di 13?. Gli ...

L'atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, prima donna a raggiungere un podio olimpico nel pugilato, è rientrata in Italia dopo l'impresa compiuta a. Bronzo nella categoria ...Elia Viviani conquista la medaglia di bronzo anel ciclismo su pista nella disciplina dell' Omnium . Splendide le ultime due prove (su quattro) della corsa a punti con l'Azzurro che vince in scioltezza la terza prova e poi scappa nella ...Un grande Elia Viviani conquista la medaglia di bronzo nell'Omnium alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il portabandiera azzurro, campione a Rio 2016, chiude con 124 punti al termine della quarta e ultima ...Italia d’oro nella marcia di 20 km: Massimo Stano porta a casa la terza medaglia ai Giochi di Tokyo 2020 nell’atletica, il settimo oro complessivo per gli Azzurri in questi Giochi. Con il tempo di 1:2 ...