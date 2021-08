The Weeknd, il video del nuovo singolo è stato ritirato dai cinema IMAX (Di giovedì 5 agosto 2021) The Weeknd, problemi con il nuovo video del cantante. La clip di “Take My Breath” è stata ritirata dal cinema MAX. Potrebbe causare crisi epilettiche a causa delle luci presenti nelle immagini. Il video ufficiale del brano doveva andare in onda nei cinema americani IMAX prima di “The Suicide Squad” questa settimana, ma c’è stato un problema: la clip è stato ritirata, in quanto pericolosa. Potrebbe provocare epilessia per le intense luci stroboscopici presenti nelle immagini. “Take My Breath” è la prima canzone che segna il ritorno di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) The, problemi con ildel cantante. La clip di “Take My Breath” è stata ritirata dalMAX. Potrebbe causare crisi epilettiche a causa delle luci presenti nelle immagini. Ilufficiale del brano doveva andare in onda neiamericaniprima di “The Suicide Squad” questa settimana, ma c’èun problema: la clip èritirata, in quanto pericolosa. Potrebbe provocare epilessia per le intense luci stroboscopici presenti nelle immagini. “Take My Breath” è la prima canzone che segna il ritorno di ...

Advertising

_he4rtless_ : qualcuno faccia smettere alessia di parlare del fatto che domani esce la nuova canzone di the weeknd, vi prego non… - cryinglightnvng : ha sbagliato a scrivere the weeknd mi piscio laura sei un meme - goldvcloud : RT @awskairipa: Dua Lipa e The Weeknd stanno salvando l'industria musicale. - 28L0VSLT : RT @awskairipa: the weeknd Miglior artista di sempre, è letteralmente l'industria musicale - wallsxvicss : RT @awskairipa: Dua Lipa e The Weeknd stanno salvando l'industria musicale. -