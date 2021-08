The Weeknd annuncia il nuovo singolo “Take My Breath” (Di giovedì 5 agosto 2021) Meglio prendere fiato, The Weeknd sta per prenderlo con Take My Breath. Quando è stato presentato Take My Breath? All’inizio di questa settimana, la star R&B canadese ha preso in giro il suo nuovo progetto musicale, con una clip dal nome “The Dawn Is Coming”. Ora sappiamo che l’alba sta arrivando e si chiama “Take My Breath”. Abel Tesfaye ha pubblicato un’altra versione della traccia martellante e synth-heavy, questa volta in un promo per la gara di atletica delle Olimpiadi di Tokyo. Il nuovo video, condiviso sugli account dei ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 5 agosto 2021) Meglio prendere fiato, Thesta per prenderlo conMy. Quando è stato presentatoMy? All’inizio di questa settimana, la star R&B canadese ha preso in giro il suoprogetto musicale, con una clip dal nome “The Dawn Is Coming”. Ora sappiamo che l’alba sta arrivando e si chiama “My”. Abel Tesfaye ha pubblicato un’altra versione della traccia martellante e synth-heavy, questa volta in un promo per la gara di atletica delle Olimpiadi di Tokyo. Ilvideo, condiviso sugli account dei ...

Advertising

vomitalumache : RT @awskairipa: the weeknd Miglior artista di sempre, è letteralmente l'industria musicale - saveyourtearsxt : RT @awskairipa: the weeknd Miglior artista di sempre, è letteralmente l'industria musicale - awskairipa : the weeknd Miglior artista di sempre, è letteralmente l'industria musicale - Diregiovani : Ritirato il video di #TakeMyBreath di #TheWeeknd, scelto come anteprima della proiezione di #TheSuicideSquad ?? - rtamacc : pagherei oro per un album intero di ariana grande e the weeknd -