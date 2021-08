“The Prince”, la dissacrante serie tv sulla royal family scandalizza il Regno Unito: “Vergognosa” | TRAILER (Di giovedì 5 agosto 2021) È finita sotto accusa la nuova serie tv “The Prince“, una satira a cartoni sullo stile dei “Griffin” dedicata alla royal family britannica. Prodotta dall’americana HBO Max e realizzata da Gary Janetti, la serie si sviluppa in 12 puntate. Il protagonista è il principe George, primogenito di William e Kate, che viene ritratto come un bambino viziato che tratta male gli impiegati di Buckingham Palace e i suoi familiari più anziani. Per i giornali britannici è una serie tv “Vergognosa“. Nel dissacrante cartone animato compare anche il principe Filippo, ... Leggi su tpi (Di giovedì 5 agosto 2021) È finita sotto accusa la nuovatv “The“, una satira a cartoni sullo stile dei “Griffin” dedicata allabritannica. Prodotta dall’americana HBO Max e realizzata da Gary Janetti, lasi sviluppa in 12 puntate. Il protagonista è il principe George, primogenito di William e Kate, che viene ritratto come un bambino viziato che tratta male gli impiegati di Buckingham Palace e i suoi familiari più anziani. Per i giornali britannici è unatv ““. Nelcartone animato compare anche il principe Filippo, ...

