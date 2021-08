The Crown 5, Elisabeth Debicki è la nuova Lady Diana: le prime foto dal set (Di giovedì 5 agosto 2021) La quinta e la sesta serie di The Crown copriranno le vicende della Famiglia Reale fino alla storica data della morte di Lady Diana nel 1997. L’attrice che interpreterà la prima moglie del principe Carlo per queste due stagioni è Elizabeth Debicki, che sostituisce Emma Corrin. Ecco le prime immagini che la mostrano sul set in compagnia di due piccoli William ed Harry. Le prime immagini di Elizabeth Debicki sul set di The Crown 5 Elizabeth Debicki è stata avvistata per la prima volta sul set di The Crown questo mercoledì. ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 5 agosto 2021) La quinta e la sesta serie di Thecopriranno le vicende della Famiglia Reale fino alla storica data della morte dinel 1997. L’attrice che interpreterà la prima moglie del principe Carlo per queste due stagioni è Elizabeth, che sostituisce Emma Corrin. Ecco leimmagini che la mostrano sul set in compagnia di due piccoli William ed Harry. Leimmagini di Elizabethsul set di The5 Elizabethè stata avvistata per la prima volta sul set di Thequesto mercoledì. ...

