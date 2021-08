Terza dose di vaccino per gli immunodepressi Cosa sappiamo sulla decisione italiana

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ci siamo. Sulla terza dose di vaccino la decisione dev’essere solo formalizzata. Riguarda in particolare le persone immunodepresse, «che hanno una risposta più debole» e per le quali si stima opportuno «un richiamo a 6-7 mesi dal completamento del ciclo vaccinale». Parola di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, che in un’intervista alla Stampa ha tracciato un percorso che sembrerebbe in sostanza allinearsi ai programmi del governo tedesco: la Germania offrirà agli anziani e alle persone a rischio una terza dose di vaccino anti-Covid a partire da settembre. Sarà un ulteriore richiamo con Pfizer o Moderna anche per chi ha già ricevuto due dosi di Astrazeneca o la singola di Johnson&Johnson. Non solo: i ministri della Salute dei 16 Laender hanno infine deciso di offrire le dosi ai ragazzi dai 12 ai 17 anni. Stessa strada che starebbe per imboccare l’esecutivo britannico: terza somministrazione dal prossimo mese per anziani, malati cronici, soggetti a rischio d’infezione respiratoria.