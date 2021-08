Terza dose del vaccino: ci sono novità. La notizia è appena arrivata (Di giovedì 5 agosto 2021) Potrebbe essere necessaria una Terza dose di vaccino per combattere il covid; ad annunciarlo il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro. le vaccinazioni sono iniziate a gennaio e mano a mano che monitoriamo la risposta immunitaria siamo in grado di valutarne anche la durata. Per ora sappiamo che va oltre i sei mesi, nuovi studi dicono più di otto. Ma sono dati in via di aggiornamento. Per questo oggi non possiamo ancora dire se e quando sarà necessaria. Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA/ Per chi è ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 5 agosto 2021) Potrebbe essere necessaria unadiper combattere il covid; ad annunciarlo il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro. le vaccinazioniiniziate a gennaio e mano a mano che monitoriamo la risposta immunitaria siamo in grado di valutarne anche la durata. Per ora sappiamo che va oltre i sei mesi, nuovi studi dicono più di otto. Madati in via di aggiornamento. Per questo oggi non possiamo ancora dire se e quando sarà necessaria. Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA/ Per chi è ...

