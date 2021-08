Terremoto alle Olimpiadi: la diretta durante la scossa (VIDEO) (Di giovedì 5 agosto 2021) Una fortissima scossa di Terremoto è stata avvertita in Giappone, anche nella città olimpica. La reazione di un cronista è esilarante. Terremoto Olimpiadi (AdobeStock)Il Terremoto di questa notte in Giappone ha spaventato tutti, dagli atleti al comitato olimpico. I giochi di Tokyo sono già stati funestati da un posposizione annuale, da problemi e complicazioni organizzative, e dalla pandemia Covid-19 che continua a mordere, dunque era facile scomporsi e farsi prendere dal panico. E così è stato. C’è stata grande apprensione per le scosse con epicentro a meno di 100 km dal villaggio ... Leggi su chenews (Di giovedì 5 agosto 2021) Una fortissimadiè stata avvertita in Giappone, anche nella città olimpica. La reazione di un cronista è esilarante.(AdobeStock)Ildi questa notte in Giappone ha spaventato tutti, dagli atleti al comitato olimpico. I giochi di Tokyo sono già stati funestati da un posposizione annuale, da problemi e complicazioni organizzative, e dalla pandemia Covid-19 che continua a mordere, dunque era facile scomporsi e farsi prendere dal panico. E così è stato. C’è stata grande apprensione per le scosse con epicentro a meno di 100 km dal villaggio ...

