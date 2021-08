Tennis | Nadal | “Fisicamente mi sento bene | però vorrei avere meno dolore al piede”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il campione spagnolo Rafael, impegnato nel torneo Atp di Washington 2021, ha parlato del suo ultimo incontro contro Sock: “È stata una serata bellissima in termini di energia, il pubblico è stato incredibile. Il supporto della città dal primo giorno in cui sono arrivato è stato il più grande che ho avuto nella mia carriera, quindi sono molto felice di visitare Washington e giocare qui per la prima volta. La partita non è stata facile, credo di aver iniziato più oil primo set, ma poi sono stato male nel secondo. In quel momento ho cominciato a soffrire con il, a soffrire troppo. Poi Jack ha fatto ...

Non è unsemplice, tutt'altro. E' sinuoso, come i suoi movimenti felini di cui gli avversari ... Almeno quanto il suo idolo, in omaggio al quale ha chiamato Rafa il suo gatto. Contro un ...PROGRAMMA 5 AGOSTO Dalle 20:00 - Sinner vs Korda A seguire - Brooksby vs Auger - Aliassime Non prima delle 23:00 -vs Harris JOHN HARRIS COURT Dalle 20:00 - Kudla vs Nakashima A seguire - ...Il campione spagnolo Rafael Nadal, impegnato nel torneo Atp di Washington 2021, ha parlato del suo ultimo incontro contro Sock: “È stata una serata bellissima in termini di energia, il pubblico è ...Jannik Sinner interrompe la serie di quattro sconfitte consecutive e sfiderà Korda per un posto nei quarti. I due stanno disputando anche il doppio insieme ...