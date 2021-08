Temptation Island | Valentina fa confessioni su Tommaso | “Si è trasformato | la mamma sconvolta” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 5 agosto 2021) In queste oreNulli, ex concorrente di, ha dato luogo ad una diretta su Instagram in cui ha svelato altri retroscena inerenti il suo ex fidanzato. Nel corso dello sfogo, la dama ha raccontato per quale ragione ha reagito in modo così algido durante il falò di confronto finale. Successivamente, poi, L'articolo proviene da KontroKultura.