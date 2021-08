Temptation Island 9 | Martina Sebastiani è diventata mamma | ecco la prima foto della sua bambina

(Di giovedì 5 agosto 2021)è da poche ore. L’ex protagonista di9 e il suo compagno sono diventati genitoripiccola Vittoria, nata questa mattina alle 10. Ad annunciare la notizia è stata proprio lacon dellepiccola pubblicate sul suo profilo Instagram e accompagnate da un’emozionante didascalia: Ciao a tutti! Sono Vittoria, ma potete chiamarmi Vichy. Peso 3,450kg per 51cm. Sono nata oggi alle 10.00.e Papà già mi amano alla ...

Advertising

Ballarin_Ricky : @Ecate31 @fey_folk Qui l'affinità elettiva c'è tutta. La prossima volta nasciamo belli, ricchi e con l'intelligenza… - IsaeChia : #TemptationIsland 9, Martina Sebastiani è diventata mamma: ecco la prima foto della sua bambina La piccola è nat… - DiaconiaValdese : RT @nev_it: 'Non è facile resistere alla tentazione di raccontare il gap tra un mondo di gente in vacanza, dopo un anno di #pandemia, e un… - basilucano : @La7tv Questa notizia piace agli agli allocchi che si eccitano ancora con grande fratello, isola dei famosi e Temptation Island - MondoTV241 : Temptation Island: Alessandro Autera e Davide Basolo è scontro su Instagram. C'entra la Mascheroni?… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Dal cast dia quello della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Questo il percorso che potrebbe spettare a Tommaso, ex volto del reality girato sull'isola in Sardegna. A riportare l'...Un'edizione fortunatissima, quella diandata in onda questa estate. Ascolti stellari hanno accompagnato il docu reality di Canale 5 dalla prima all'ultima puntata: i telespettatori si sono appassionati moltissimo alle ...Temptation Island, Valentina Nulli Augusti risponde alle critiche: "Denotano la scarsa intelligenza" Una delle protagoniste più chiacchierate dell'ultima ...Martina Sebastiani è da poche ore diventata mamma. L'ex protagonista di Temptation Island 5 e il suo compagno sono diventati genitori della ...