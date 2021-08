Tempesta d'amore, anticipazioni 5 agosto: Maja e Florian si baciano (Di giovedì 5 agosto 2021) La fuga del coniglietto Napoleone provocata da una distrazione di Florian sarà motivo di scontro tra il ragazzo e Maja, ma accadrà anche qualcosa di inaspettato,come rivelano le anticipazioni di Tempesta d'amore di oggi, giovedì 5 agosto. In particolare, la giovane Von Thalheim sarà furiosa con Vogt dopo aver saputo che ha lasciato la gabbietta dell'animale aperta e questo gli ha consentito di scappare. Maja litigherà con Florian facendogli presente di essersi comportato male non dicendole subito la verità. Tuttavia, proprio nel bel mezzo della loro ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 5 agosto 2021) La fuga del coniglietto Napoleone provocata da una distrazione disarà motivo di scontro tra il ragazzo e, ma accadrà anche qualcosa di inaspettato,come rivelano ledid'di oggi, giovedì 5. In particolare, la giovane Von Thalheim sarà furiosa con Vogt dopo aver saputo che ha lasciato la gabbietta dell'animale aperta e questo gli ha consentito di scappare.litigherà confacendogli presente di essersi comportato male non dicendole subito la verità. Tuttavia, proprio nel bel mezzo della loro ...

