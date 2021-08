Tempest, l'Italia stanzia due miliardi per il nuovo supercaccia (Di giovedì 5 agosto 2021) L’impegno è stato formalizzato dal Documento Programmatico Pluriennale approvato ieri, un testo di grande trasparenza che presenta tutti i piani della Difesa da lanciare nel periodo tra il 2021 e il 2023. Il velivolo sarà realizzato insieme a Svezia e Gran Bretagna Leggi su repubblica (Di giovedì 5 agosto 2021) L’impegno è stato formalizzato dal Documento Programmatico Pluriennale approvato ieri, un testo di grande trasparenza che presenta tutti i piani della Difesa da lanciare nel periodo tra il 2021 e il 2023. Il velivolo sarà realizzato insieme a Svezia e Gran Bretagna

