Su Mps il governo chiude i giochi. Avanti col regalo a Unicredit. Il ministro Franco conferma: decisione non rinviabile. La mossa inguaia Letta che rischia la segreteria Pd a Siena

Non vi sono al momento indicazioni che facciano intravedere "rischi di smembramento" di Mps in seguito a un'aggregazione con Unicredit. Parola del ministro dell'Economia, Daniele Franco (nella foto), in audizione alle Commissioni Finanze di Camera e Senato. La verità è che il governo vuole chiudere sul dossier in tempi stretti e al momento non vede alternativa migliore alla cessione della più antica banca del mondo (1472) ad Unicredit. L'esecutivo deve, entro il 31 dicembre di quest'anno, presentare a Bruxelles il piano per privatizzare l'istituto di credito, secondo gli impegni presi con ...

