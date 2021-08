Storie di corse | 30 anni senza Soichiro Honda

(Di giovedì 5 agosto 2021) "Un giorno sarò un numero uno. Ma un numero uno nel mondo, perché solamente in Giappone non sarebbe abbastanza ". Era uno così,. Un giovanotto che si fece scappare tale confidenza a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Storie corse

Autosprint.it

Da lì in poi niente avrebbe più fermato la Honda, che sbarcò in America, in Europa e nelleper restarci. L'amicizia tra Soichiro e Takeo era così grande che quando il secondo raggiunse il ...... la quarta prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) conferma la vitalità dellesu ... territori ad alta ispirazione e passione rallistica, mèmori di grandidi sport. La prima parte ...Con un corso di formazione che partirà il 23 agosto ... Lo dimostra il progetto «ParmaforWomen», nato l’8 marzo 2020 su Instagram per raccontare e valorizzare le storie delle donne di Parma. A questo ...