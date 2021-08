Stati Uniti - Le Big Three di Detroit supportano gli obiettivi di elettrificazione della Casa Bianca

(Di giovedì 5 agosto 2021) Con laprossima a illustrare i dettagli di una nuova strategia per sviluppare la mobilità elettrica negli, arrivano i primi messaggi di sostegno dall'automotive americano. Le Bigdi- Ford, General Motors e Stellantis - hanno infatti diffuso un comunicato congiunto per esprimere il proprio consenso ai piani dell'amministrazione Biden, e in particolare ai nuoviper l'aumento delle vendite di veicoli a zero o basse emissioni. Il comunicato. Oggi - affermano le tre aziende nel comunicato - Ford, GM e Stellantis annunciano la ...

... quello delle previsioni del tempo che nel corso dei decenni si è trasformato nel massimo previsore degli eventi della storia, la Cina ha ormai eguagliato glicon una potenza navale pari ...In Messico le armi prodotte daglisono abitualmente utilizzate in scontri tra i cartelli del narcotraffico , per attacchi terroristici contro civili e sempre più per sfidare l'autorità ...Ford, GM e Stellantis hanno ufficializzato il loro sostegno al piano nazionale che punta, entro il 2030, a un 50% di vendite fatto di Ev, veicoli fuel cell e ibride plug-in ...WASHINGTON (Reuters) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden firmerà oggi un ordine esecutivo per far si che metà dei nuovi veicoli venduti sia a zero emissioni entro il 2030, e per proporre nuove ...