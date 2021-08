Stano vince la 20 km di marcia, settima medaglia d’oro Italia (Di giovedì 5 agosto 2021) Massimo Stano medaglia d’oro nella venti chilometri di marcia. Le medaglie d’oro azzurre salgono a sette, a una sola unità dal dato delle ultime tre Olimpiadi. E in generale siamo a trentatré. La gara si è svolta a Sapporo dove nel 1972 Gustav Thoeni vinse la medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali nello slalom gigante. Stano ha disputato un’ottima gara, sempre in testa. Ha saputo scegliere il momento giusto per allungare sui due giapponesi Koki Ikeda e Toshikazu Yamanishi ed è arrivato in solitaria all’arrivo. L’atletica leggera si conferma disciplina ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 agosto 2021) Massimonella venti chilometri di. Le medaglieazzurre salgono a sette, a una sola unità dal dato delle ultime tre Olimpiadi. E in generale siamo a trentatré. La gara si è svolta a Sapporo dove nel 1972 Gustav Thoeni vinse laalle Olimpiadi invernali nello slalom gigante.ha disputato un’ottima gara, sempre in testa. Ha saputo scegliere il momento giusto per allungare sui due giapponesi Koki Ikeda e Toshikazu Yamanishi ed è arrivato in solitaria all’arrivo. L’atletica leggera si conferma disciplina ...

