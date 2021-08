Stano nella leggenda | oro nella marcia per l’Italia

Leggi su zon

(Di giovedì 5 agosto 2021) Continua la corsa agli ori per gli azzurri alle Olimpiadi: Massimoporta in alto i colori azzurri. Dietro di lui il giapponese Ikeda Il Molfettese Massimotrionfaalle Olimpiadi. Dopo 20km semplicemente estenuanti cominciati alle 9 e 30 di questa mattina l’atleta azzurro è arrivato primo in gara portando a casa la tanto agognata Medaglia d’Oro con il tempo di 1:21:05.è cresciuto sportivamente a Molfetta con l’Aden Exprivia. Innumerevoli i chilometri percorsi sulla pista d’atletica Paolo Poli. Ha raccogliendo le prime soddisfazioni e i primi trionfi ...